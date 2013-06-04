更新版 1-中国公开市场：单日净投放逾千亿，紧绷资金面抑制央票及正回购需求

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 资金紧绷，央票发行和正回购维持偏低水平
* 中标利率均继续持稳
* 大量央票和正回购到期，单日净投放逾千亿元
* 央行不愿传递放松流动性调控的信号 (新增央行公告及更多评论)
路透上海6月4日 - 因资金紧绷局面持续，中国人民银行公开市场周二央票和正回购操作规模仍维持偏低水平，且因今日有大量央票和正回购到期，单日净投放达1,440亿元人民币。
市场人士指出，尽管短期资金面面临困境，但公开市场坚持央票发行和正回购操作，表明央行不愿向市场释出放松流动性调控的信号。
“(央票和正回购)没有空间做，(货币市场)利率那么高，要投的估计也不是真的有需求，”上海一银行交易员称。
央行公告显示，今日进行的140亿元28天期正回购，中标利率继续持稳在2.75%；同时发行的70亿元三个月期央行票据，中标收益率亦持平于2.9089%。
北京时间11:16，银行间市场七天期质押式回购加权平均利率 报4.7256%，较上日的4.6601%继续上行。
北京一银行交易员指出，在资金面已经捉襟见肘的情况下，明日又将迎来存款准备金例行调整日。面对市场流动性的不确定性，机构大多无力兼顾公开市场。
每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。
尽管临近月末，且财税缴款因素仍在持续冲击市场流动性，上周中国央行公开市场却未继续注水，而是转为净回笼170亿元。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) 140
(周四) 待定 逆回购 (周二) --
(周四) 待定 央票 （周二） 70
（周四） 待定 央票到期 1,100 正回购到期 920 逆回购到期 -- ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 边竞; 审校 张喜良)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。