更新版 1-中国公开市场：单日净投放逾千亿，紧绷资金面抑制央票及正回购需求

* 资金紧绷，央票发行和正回购维持偏低水平

* 中标利率均继续持稳

* 大量央票和正回购到期，单日净投放逾千亿元

* 央行不愿传递放松流动性调控的信号 (新增央行公告及更多评论)

路透上海6月4日 - 因资金紧绷局面持续，中国人民银行公开市场周二央票和正回购操作规模仍维持偏低水平，且因今日有大量央票和正回购到期，单日净投放达1,440亿元人民币。

市场人士指出，尽管短期资金面面临困境，但公开市场坚持央票发行和正回购操作，表明央行不愿向市场释出放松流动性调控的信号。

“(央票和正回购)没有空间做，(货币市场)利率那么高，要投的估计也不是真的有需求，”上海一银行交易员称。

央行公告显示，今日进行的140亿元28天期正回购，中标利率继续持稳在2.75%；同时发行的70亿元三个月期央行票据，中标收益率亦持平于2.9089%。

北京时间11:16，银行间市场七天期质押式回购加权平均利率 报4.7256%，较上日的4.6601%继续上行。

北京一银行交易员指出，在资金面已经捉襟见肘的情况下，明日又将迎来存款准备金例行调整日。面对市场流动性的不确定性，机构大多无力兼顾公开市场。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。

尽管临近月末，且财税缴款因素仍在持续冲击市场流动性，上周中国央行公开市场却未继续注水，而是转为净回笼170亿元。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) 140

(周四) 待定 逆回购 (周二) --

(周四) 待定 央票 （周二） 70

（周四） 待定 央票到期 1,100 正回购到期 920 逆回购到期 -- ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

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