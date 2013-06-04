重发-表格：欧元区4月PPI较上月下滑0.6%，路透预估为下滑0.3%

《汇市简讯》小时云区令欧元/美元汇价承压，下方展开盘整
0659 GMT * 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570 * 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整 * 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定 * 卖单下移到1.0650 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
(重发以删除标题中“生产者”三个字)
路透布鲁塞尔6月4日 - 欧盟统计局周二公布，欧元区4月生产者物价指数(PPI)较上月下滑0.6%，较上年同期下滑0.2%，路透预估分别为下滑0.3%和上升0.2%。
以下为具体数据(变动百分比,%):
较上月变化
2012年 2012年 2013年 2013年 2013年 2013年
11月 12月 1月 2月 3月 4月
全部产业 -0.2 -0.2 0.4 0.2 -0.2 -0.6
(不计入建筑业)
半成品 -0.2 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.4
能源 -0.5 -0.8 0.8 0.4 -0.7 -1.6
资本财 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1
耐用消费品 0.0 -0.1 0.2 0.1 0.1 0.0
非耐用消费品 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 -0.1
较上年同期变化
2012年 2012年 2013年 2013年 2013年 2013年
11月 12月 1月 2月 3月 4月
全部产业 2.3 2.3 1.7 1.3 0.6 -0.2
(不计入建筑业)
半成品 1.4 1.6 1.3 0.8 0.4 -0.3
能源 3.9 3.6 2.2 1.6 -0.3 -2.0
资本财 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6
耐用消费品 1.1 1.0 0.8 0.6 0.6 0.7
非耐用消费品 2.6 2.6 2.5 2.3 2.1 1.9 (完)
(编译 田建华; 审校 侯向明)
0659 GMT * 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570 * 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整 * 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定 * 卖单下移到1.0650 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静