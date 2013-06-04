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货币新闻 | 2013年 6月 4日 星期二 17:19 BJT

重发-表格：欧元区4月PPI较上月下滑0.6%，路透预估为下滑0.3%

(重发以删除标题中“生产者”三个字)

路透布鲁塞尔6月4日 - 欧盟统计局周二公布，欧元区4月生产者物价指数(PPI)较上月下滑0.6%，较上年同期下滑0.2%，路透预估分别为下滑0.3%和上升0.2%。

以下为具体数据(变动百分比,%):

较上月变化

2012年 2012年 2013年 2013年 2013年 2013年

11月 12月 1月 2月 3月 4月

全部产业 -0.2 -0.2 0.4 0.2 -0.2 -0.6

(不计入建筑业)

半成品 -0.2 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.4

能源 -0.5 -0.8 0.8 0.4 -0.7 -1.6

资本财 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1

耐用消费品 0.0 -0.1 0.2 0.1 0.1 0.0

非耐用消费品 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 -0.1

较上年同期变化

2012年 2012年 2013年 2013年 2013年 2013年

11月 12月 1月 2月 3月 4月

全部产业 2.3 2.3 1.7 1.3 0.6 -0.2

(不计入建筑业)

半成品 1.4 1.6 1.3 0.8 0.4 -0.3

能源 3.9 3.6 2.2 1.6 -0.3 -2.0

资本财 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6

耐用消费品 1.1 1.0 0.8 0.6 0.6 0.7

非耐用消费品 2.6 2.6 2.5 2.3 2.1 1.9 (完)

(编译 田建华; 审校 侯向明)
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