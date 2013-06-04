台湾债市：五年券殖利率早盘震荡整理，等待周四10年增额券出场

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
路透台北6月4日 - 台湾五年券102/2 殖利率周二早盘在平盘附近震荡，纵然美国公布疲弱的制造业数据，但美债也没有明显反映。市场观望等待周四10年增额券102/6R的发行前交易，以及周五的美国非农就业数据，此前殖利率料狭幅整理。
交易员认为，10年增额券即将开始发行前交易，多方虽以筹码优势拉高10年券的借券成本，不过有交易商还是敢于押注周四殖利率将跳空开高，由于市场气氛偏向保守，多空操作难度升高，因此今日盘势料以横向整理为主。
美国公债价格周一在震荡交投中涨跌互见，因投资人消化美国5月制造业数据意外疲弱，且在周五美国公布就业数据前市场表现谨慎。
交易员观察市场的最新动态：
* 美国ISM数据虽令人失望，但市场对长期经济向好的预期仍强，对债市不利。
* 美债10年券殖利率已站稳2.0%，周五非农数据公布前，应该会在2.10-2.20%整理。
* 台债观望气氛浓厚，买卖报价变宽，操作难度升高，料随美债横盘整理。
今日预估殖利率主要交易区间：
* 102/2暂看在1.00%-1.03%。本地时间10:10最新报价：
* 102/2殖利率跌0.25基点，报1.0125%。
以下为最新相关报导链接：
* 《美债周二展望》公债交投振荡，美国制造业数据意外疲弱
* 《综述》两位美联储官员称，联储今夏可能开始减少购债规模
* 中国央行：中国不会通过竞争性货币贬值来提高竞争力--行长
* 德国经济：IMF将2013年德国经济增长预测下调一半 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。