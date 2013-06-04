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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 10:16 BJT

台湾债市：五年券殖利率早盘震荡整理，等待周四10年增额券出场

路透台北6月4日 - 台湾五年券102/2 殖利率周二早盘在平盘附近震荡，纵然美国公布疲弱的制造业数据，但美债也没有明显反映。市场观望等待周四10年增额券102/6R的发行前交易，以及周五的美国非农就业数据，此前殖利率料狭幅整理。

交易员认为，10年增额券即将开始发行前交易，多方虽以筹码优势拉高10年券的借券成本，不过有交易商还是敢于押注周四殖利率将跳空开高，由于市场气氛偏向保守，多空操作难度升高，因此今日盘势料以横向整理为主。

美国公债价格周一在震荡交投中涨跌互见，因投资人消化美国5月制造业数据意外疲弱，且在周五美国公布就业数据前市场表现谨慎。

交易员观察市场的最新动态：

* 美国ISM数据虽令人失望，但市场对长期经济向好的预期仍强，对债市不利。

* 美债10年券殖利率已站稳2.0%，周五非农数据公布前，应该会在2.10-2.20%整理。

* 台债观望气氛浓厚，买卖报价变宽，操作难度升高，料随美债横盘整理。

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2暂看在1.00%-1.03%。本地时间10:10最新报价：

* 102/2殖利率跌0.25基点，报1.0125%。

以下为最新相关报导链接：

* 《美债周二展望》公债交投振荡，美国制造业数据意外疲弱

* 《综述》两位美联储官员称，联储今夏可能开始减少购债规模

* 中国央行：中国不会通过竞争性货币贬值来提高竞争力--行长

* 德国经济：IMF将2013年德国经济增长预测下调一半 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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