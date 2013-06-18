台湾汇市：5月台币实际有效汇率指数102.05，低于韩元的103.47--BIS

路透台北6月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据称，2013年5月台币实际有效汇率(REER)指数为102.05，相较韩元的实际有效汇率指数103.47为低。

台币与韩元的实际有效汇率指数比较图表请见(r.reuters.com/pyx88t)

BIS的图表显示，2012的4月-10月期间，台币实际有效汇率均高于韩元，但2012年11月之后，韩元的实际有效汇率则高于台币，目前两者已相当接近。

日圆兑美元去年第四季以来大幅贬值，连带使韩元、台币汇率受牵动。由于台湾近期出口表现疲弱，不少出口商出现要求台币贬值的声浪。台湾央行先前曾表示，央行一向维持出口价格竞争力与对手国家平衡，目前台币实质有效汇率相较对手仍维持相对稳定且有优势。

以下为2013年1月至今台币、韩元的实际有效汇率指数比较：

时间 台币REER 韩元REER

2013/05 102.05 103.47

2013/04 100.88r 101.81r

2013/03 100.26r 103.48r

2013/02 101.19r 104.18r

2013/01 102.06r 105.64r

注:r 表修正后数字。

参看详情，请点选国际清算银行网站(here) (记者 林妙容/高洁如; 审校 黄凯)