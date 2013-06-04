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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 17:12 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月4日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人        注册金额 拟发规模  期限   发行日     主承销商   主体评级  起息日  上市日 
               (亿元)   (亿元)   (月)                                  (缴款日) 
=======================================================================================
*中国电力        300     39       9  6/5簿记建档   光大银行      AAA     6/7      6/8
投资集团                                           工商银行
=======================================================================================
*国电电力        200     40       9  6/5簿记建档   中信银行      AAA     6/7      6/8
                                        中国银行
=======================================================================================
东方航空         100     40       9  6/5簿记建档   建设银行      AAA     6/7      6/8
                                        招商银行
=======================================================================================
    
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
    
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日     主承销商  主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
======================================================================================== 
*山西交通开    15        8      12   6/9簿记建档  中信银行     AA       6/14     6/17  
发投资集团
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青岛海润        4        2      12   6/5簿记建档  中国银行     AA-      6/6      6/7
自来水集团
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新誉集团        4        2      12   6/5簿记建档  招商银行     AA       6/6      6/7 
========================================================================================
沈阳焦煤       17        5      12   6/5簿记建档  兴业银行     AA+      6/6      6/7 
======================================================================================== 
广发证券      135       40       3    6/5招标      工商银行    AAA      6/6      6/7
                                       农业银行等
========================================================================================   
奇瑞汽车       54       20      12   6/6簿记建档  国开行       AA       6/7      6/8 
                                                  工商银行
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国中医药       12        8      12   6/6簿记建档  广发银行     AA-      6/7      6/8   
========================================================================================
物产中大        3        3      12   6/6簿记建档  交通银行     AA       6/7      6/8
                                        
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山水水泥       30        5      12   6/6簿记建档  民生银行     AA       6/7      6/8
集团                                              广发银行
======================================================================================== 
国信证券       70       23       3    6/6招标      工商银行    AAA      6/7      6/8
                                                  广发银行等 
======================================================================================== 
中信证券      200       40       3    6/6招标      工商银行    AAA      6/7      6/8
                               农业银行等
======================================================================================== 
甘肃国有资产   60       25      12   6/7簿记建档  浦发银行     AAA      6/8      6/9
投资集团                                          光大银行
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江苏方洋集团   20        5      12   6/7簿记建档  建设银行     AA       6/8      6/9
======================================================================================== 
招金矿业       20       10      12   6/7簿记建档  建设银行     AA+      6/8      6/9
                                         兴业银行
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江西高速公路   40       30      12     推迟发行   国开行       AAA       --       --
投资集团                                          民生银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
        
发行人     注册金额  拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日     上市日 
            (亿元)   (亿元)   (年)                                    (缴款日)
======================================================================================== 
*招商局集团    50      10      5    6/7簿记建档    中信证券     AAA     6/13     6/14 
                       20      7                   招商银行
======================================================================================== 
*山西交通开     3.5     3.5    5    6/9簿记建档    招商银行     AA      6/14     6/17  
发投资集团
=========================================================================================
中国核工业     15       3      5    6/5簿记建档    交通银行     AAA     6/7       6/8
建设集团                                           工商银行
=========================================================================================
大连德泰控股   26      26      5    6/6簿记建档    国开行       AA+     6/7       6/8
                                                   兴业银行
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天山股份        5       5      3    6/6簿记建档    国开行       AA      6/7       6/8
 
=========================================================================================
重庆江北嘴      4       4      5    6/6簿记建档    中国银行     AA+     6/7       6/8
中央商务区投资集团                                           
=========================================================================================
南昌市政公用    7       7      5    6/6簿记建档    北京银行     AA+     6/7       6/8
投资控股                                           国开行
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山西国新能源    5       5      3    6/7簿记建档    中信银行     AA      6/13      6/14
发展集团    
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四川龙蟒       18      10      5    6/7簿记建档    农业银行     AA      6/13      6/14
集团                                        
=========================================================================================
成都高新投资   15       9      3     推迟发行      光大银行     AA+      --        --
集团                                               民生银行
=========================================================================================
营口港务集团   15.7    15.7   10     推迟发行      中信银行     AA+      --        --
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注:*代表新增。(完)

 (整理 康熙泽；审校 吴芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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