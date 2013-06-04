《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月4日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国电力 300 39 9 6/5簿记建档 光大银行 AAA 6/7 6/8 投资集团 工商银行 ======================================================================================= *国电电力 200 40 9 6/5簿记建档 中信银行 AAA 6/7 6/8 中国银行 ======================================================================================= 东方航空 100 40 9 6/5簿记建档 建设银行 AAA 6/7 6/8 招商银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *山西交通开 15 8 12 6/9簿记建档 中信银行 AA 6/14 6/17 发投资集团 ======================================================================================== 青岛海润 4 2 12 6/5簿记建档 中国银行 AA- 6/6 6/7 自来水集团 ======================================================================================== 新誉集团 4 2 12 6/5簿记建档 招商银行 AA 6/6 6/7 ======================================================================================== 沈阳焦煤 17 5 12 6/5簿记建档 兴业银行 AA+ 6/6 6/7 ======================================================================================== 广发证券 135 40 3 6/5招标 工商银行 AAA 6/6 6/7 农业银行等 ======================================================================================== 奇瑞汽车 54 20 12 6/6簿记建档 国开行 AA 6/7 6/8 工商银行 ======================================================================================== 国中医药 12 8 12 6/6簿记建档 广发银行 AA- 6/7 6/8 ======================================================================================== 物产中大 3 3 12 6/6簿记建档 交通银行 AA 6/7 6/8 ======================================================================================== 山水水泥 30 5 12 6/6簿记建档 民生银行 AA 6/7 6/8 集团 广发银行 ======================================================================================== 国信证券 70 23 3 6/6招标 工商银行 AAA 6/7 6/8 广发银行等 ======================================================================================== 中信证券 200 40 3 6/6招标 工商银行 AAA 6/7 6/8 农业银行等 ======================================================================================== 甘肃国有资产 60 25 12 6/7簿记建档 浦发银行 AAA 6/8 6/9 投资集团 光大银行 ======================================================================================== 江苏方洋集团 20 5 12 6/7簿记建档 建设银行 AA 6/8 6/9 ======================================================================================== 招金矿业 20 10 12 6/7簿记建档 建设银行 AA+ 6/8 6/9 兴业银行 ======================================================================================== 江西高速公路 40 30 12 推迟发行 国开行 AAA -- -- 投资集团 民生银行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *招商局集团 50 10 5 6/7簿记建档 中信证券 AAA 6/13 6/14 20 7 招商银行 ======================================================================================== *山西交通开 3.5 3.5 5 6/9簿记建档 招商银行 AA 6/14 6/17 发投资集团 ========================================================================================= 中国核工业 15 3 5 6/5簿记建档 交通银行 AAA 6/7 6/8 建设集团 工商银行 ========================================================================================= 大连德泰控股 26 26 5 6/6簿记建档 国开行 AA+ 6/7 6/8 兴业银行 ========================================================================================= 天山股份 5 5 3 6/6簿记建档 国开行 AA 6/7 6/8 ========================================================================================= 重庆江北嘴 4 4 5 6/6簿记建档 中国银行 AA+ 6/7 6/8 中央商务区投资集团 ========================================================================================= 南昌市政公用 7 7 5 6/6簿记建档 北京银行 AA+ 6/7 6/8 投资控股 国开行 ========================================================================================= 山西国新能源 5 5 3 6/7簿记建档 中信银行 AA 6/13 6/14 发展集团 ========================================================================================= 四川龙蟒 18 10 5 6/7簿记建档 农业银行 AA 6/13 6/14 集团 ========================================================================================= 成都高新投资 15 9 3 推迟发行 光大银行 AA+ -- -- 集团 民生银行 ========================================================================================= 营口港务集团 15.7 15.7 10 推迟发行 中信银行 AA+ -- -- ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增。(完) (整理 康熙泽；审校 吴芳)