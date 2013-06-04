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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 11:12 BJT

日本债市：公债价格小跌，10年券标售前市场态度谨慎

当日涨跌    上日
                                     最新报价   (基点)    收市价
                                                             
 两年期公债                            0.000%      +0.0    0.130%
 五年期公债                            0.295%      +0.0    0.295%
 10年期公债                            0.840%      +3.5    0.805%
 20年期公债                            1.630%      +4.5    1.585%
 30年期公债                            1.770%      +5.5    1.715%
 10年期公债期   <0#JGB:>               142.68     -0.38    143.06
 货                                                      
                                                                 
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                              
  (完)
      
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

    

 (编译 洪曦; 审校 王兴亚)
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