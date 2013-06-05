香港数据：5月PMI续降至49.8低于盛衰分界，至八个月最低--汇丰

路透香港6月5日 - 以下为汇丰香港5月份采购经理人指数(PMI)数据：

2013年5月 4月 3月 2月 1月

49.8 49.9 50.5 51.2 52.5

2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

51.7 52.2 50.5 49.6 50.5 50.3 49.8 49.4

* 5月PMI续降至49.8，连续两个月低于荣枯分界线，为八个月来最低值 ，反映整体经营环境略趋恶化。

* 新订单量连续第二个月缩减，降幅为去年9月以来最大，反映来自中国内地的新工作量大幅减少，因为客户需求偏弱。

* 产出量八个月来首次下降，私营企业月内小幅减购投入品，采购库存因而减少，更结束了维持10个月的累升走势。

* 5月份企业的未完成业务量继续下降，约11%受访机构表示月内的积压工作量有所下跌，整体减幅为一年来最大（另有8%表示积压工作上升）。

* 月内香港私营企业的雇员人数连续三个月下降，但减幅尚属轻微，减速也是近月下跌周期最慢。

* 企业投入成本显着上升，升速为四个月来最大，因采购价格和薪酬支出自4月份以来均有增加。