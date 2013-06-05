香港数据：5月PMI续降至49.8低于盛衰分界，至八个月最低--汇丰

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港6月5日 - 以下为汇丰香港5月份采购经理人指数(PMI)数据：
2013年5月 4月 3月 2月 1月
49.8 49.9 50.5 51.2 52.5
2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月
51.7 52.2 50.5 49.6 50.5 50.3 49.8 49.4
* 5月PMI续降至49.8，连续两个月低于荣枯分界线，为八个月来最低值 ，反映整体经营环境略趋恶化。
* 新订单量连续第二个月缩减，降幅为去年9月以来最大，反映来自中国内地的新工作量大幅减少，因为客户需求偏弱。
* 产出量八个月来首次下降，私营企业月内小幅减购投入品，采购库存因而减少，更结束了维持10个月的累升走势。
* 5月份企业的未完成业务量继续下降，约11%受访机构表示月内的积压工作量有所下跌，整体减幅为一年来最大（另有8%表示积压工作上升）。
* 月内香港私营企业的雇员人数连续三个月下降，但减幅尚属轻微，减速也是近月下跌周期最慢。
* 企业投入成本显着上升，升速为四个月来最大，因采购价格和薪酬支出自4月份以来均有增加。
汇丰大中华区经济师郭浩庄在评论调查结果时表示，“香港的经营活动略为呆滞，但中国内地客户的需求恶化，速度更为自2009年中以来最快，本地的经营活动表现已算不错。就业市场情况连续第三个月转弱，但幅度仅轻微。更重要的是，薪酬仍以高于过去趋势的幅度上升，有助支持本地开支。本地生产总值（GDP）于第二季料将继续增长，尽管速度或有所减慢。”(完) (记者 梁慧仪; 审校)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。