台湾债市：证券商将公司债RP利率调向区间低档，票券商按兵不动

路透台北6月4日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二大致持稳。今日是新提存期的开始，由于资金普遍宽松，证券商陆续将到期但偏高的公司债RP利率往低档区间调整。但承做利率偏低的票券商则按兵不动。

一大型证券商交易员表示，目前市场还是多钱，因此会将公司债RP利率逐渐由0.74%微幅下调至0.73%。

“新一旬赶快动一动，不然月底就动不了了。”该交易员说。

不过另一票券商交易员则指出，虽然资金宽松，但投信与寿险业似乎也有分配不均的状况。由于上月中已陆续将RP利率下调，并触及了客户的容忍底线，因此短期内不会再调整。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。