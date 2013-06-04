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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 11:16 BJT

台湾债市：证券商将公司债RP利率调向区间低档，票券商按兵不动

路透台北6月4日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二大致持稳。今日是新提存期的开始，由于资金普遍宽松，证券商陆续将到期但偏高的公司债RP利率往低档区间调整。但承做利率偏低的票券商则按兵不动。

一大型证券商交易员表示，目前市场还是多钱，因此会将公司债RP利率逐渐由0.74%微幅下调至0.73%。

“新一旬赶快动一动，不然月底就动不了了。”该交易员说。

不过另一票券商交易员则指出，虽然资金宽松，但投信与寿险业似乎也有分配不均的状况。由于上月中已陆续将RP利率下调，并触及了客户的容忍底线，因此短期内不会再调整。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.67%。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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