欧盟成员国社会骚乱风险全球最高--ILO

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦6月3日 - 国际劳工组织（ILO）周一称，欧盟成员国的社会骚乱风险比世界上其他任何地方都高，全球贫富差距可能进一步扩大。
该组织在其年度报告中称，自2008年经济和金融危机以来，大多数国家的社会骚乱事件增多，罢工、停工、街头抗议及示威活动不断出现。
该组织指出，欧盟成员国的社会骚乱风险最高，已从2006-2007年期间的34%上升至2011-2012年间的46%。但是，欧盟各成员国的社会骚乱风险分布不均，至少有七个成员国的社会骚乱风险未出现上升。
报告称，欧盟成员国中，社会骚乱风险最高的是塞浦路斯、捷克、希腊、意大利、葡萄牙、斯洛文尼亚和西班牙。自2010年以来，社会骚乱风险下降的国家是比利时、德国、芬兰、斯洛伐克和瑞典。
国际劳工组织称，总体看，欧盟成员国的社会骚乱风险，可能与这些国家应对主权债务危机的政策以及这些政策对民众生活和福祉的影响有关。
俄罗斯及前苏联成员国中的非欧盟国家、南亚以及欧盟以外发达经济体的社会骚乱风险亦出现上升。
拉美、加勒比海地区、撒哈拉沙漠以南非洲地区一些增长的经济体、东亚及东南亚地区以及太平洋地区的社会骚乱风险下降。
该组织称，过去几年一些政府推出节支政策，但自2010年以来同时出现了工资差距日渐扩大的现象，中等收入人群的收入下降，高收入人群的收入再次开始增长。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。