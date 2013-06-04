版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 11:17 BJT

日本股市：早盘收高，投资者追捧前期深跌股

路透东京6月4日 - 日本股市日经指数周二早盘上扬，因投资者踊跃买入金融等前期受创较重的个股，抵消了日圆在隔夜市场上升值导致出口类股走弱的影响。

日经指数 早盘收高0.6%报13,337.35点，盘中震荡交投，时而下跌，时候又扳回跌势，最低曾触及13,060.94。

对养老基金加大投资日股的冀望也扶助市场走强。

东证股价指数 涨0.3%报1,099.84点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐