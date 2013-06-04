新闻稿：全球记忆体晶片行业的波动性降低--惠誉

(以下摘自评级机构惠誉的新闻稿)

路透首尔/悉尼/香港6月3日 - 惠誉预计全球记忆体晶片(存储器芯片)制造商将经历更温和的波动，因为供应方产能调整，且新兴市场对智能手机和平板电脑的需求浮现。

近期动态随机存取记忆体(DRAM)价格上涨，主要是受产品结构调整和供应面因素所致。除行业退出和整合活动之外，保守的产能扩张和持续的产能分配调整也发挥着重要作用。产能分配调整即从用于个人电脑(PC)的标准型DRAM转向更有利可图的专业产品，包括用于服务器和移动手机的DRAM(mDRAM)等。此外，意识到这些供应面形势变化的PC制造商，实际上正在囤积DRAM库存，以避免PC市场复苏之时可能的短缺问题。

鉴于智能手机和平板电脑的持续发展，mDRAM需求的强劲增长动能可能会在2013年和2014年保持下去。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)