新闻稿：全球记忆体晶片行业的波动性降低--惠誉

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
(以下摘自评级机构惠誉的新闻稿)
路透首尔/悉尼/香港6月3日 - 惠誉预计全球记忆体晶片(存储器芯片)制造商将经历更温和的波动，因为供应方产能调整，且新兴市场对智能手机和平板电脑的需求浮现。
近期动态随机存取记忆体(DRAM)价格上涨，主要是受产品结构调整和供应面因素所致。除行业退出和整合活动之外，保守的产能扩张和持续的产能分配调整也发挥着重要作用。产能分配调整即从用于个人电脑(PC)的标准型DRAM转向更有利可图的专业产品，包括用于服务器和移动手机的DRAM(mDRAM)等。此外，意识到这些供应面形势变化的PC制造商，实际上正在囤积DRAM库存，以避免PC市场复苏之时可能的短缺问题。
鉴于智能手机和平板电脑的持续发展，mDRAM需求的强劲增长动能可能会在2013年和2014年保持下去。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。