更新版 1-新债招标：资金紧推升中国国开Shibor浮息债短端定位，但需求尚可

(新增交易员评论及细节)

路透上海6月4日 - 进入6月，中国银行间市场资金面并未见明显缓和，资金利率仍居高不下，二级市场现券收益率已呈走升态势，此亦带动今日早间招标的国家开发银行 Shibor浮息债短端定位偏高，但中长端基本符合预期。

业内人士并指出，资金趋紧回购利率上行，亦推升了Shibor浮息债的配置优势，今日四期债投标倍数尚可，亦显示场内需求仍在。

“资金太贵，整个6月资金面可能都不会特别宽松，短端受得影响最大。”深圳一券商交易员称。

上海一大型券商交易员则指出，因资金面改善程度弱于预期，市场对利率的判断水平较此前有所抬升，今日Shibor浮息债定位普遍高于二级市场，亦高于同期固息债报价。

该期债首发及两次增发结果如下：

一年 三年 五年 七年 4月2日首次发行： -65bp -19bp 1bp 19bp 5月7日一次增发： -60.06bp -11.60bp 3.48bp 15.93bp 6月4日二次增发： -45.28bp -3.02bp 5.79bp 15.97bp 二次增发投标倍数： 2.36 2.95 2.85 2.43

此次增发市场对四期债预期分别为-59bp、-9bp、5bp和17bp。

中国银行间市场周二质押式回购利率 隔夜跌七天涨，仍维持在高位。市场人士表示，央行单日逾千亿的净投放，未能从根本上改变资金面偏紧局面，但资金拆入难度还没有很大。

**配置价值见涨**

上述上海券商交易员还提到，资金紧张也同时令浮息债防御性优势体现，“加上票息优势在，所以配置价值是提高的，今天几期的倍数都不低。“他称。

银行间SHIBOR基准浮息金融债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7年品种的报价分别为-50.90bp、-5.67bp、10.79bp及22.39bp(基点)；银行间固息政策性金融债到期收益率曲线（国开行） 显示，1/3/5/7年品种的报价分别为3.3361%、3.7572%、3.9256%及4.0425%。

上述增发债标的券的最新估值 、 、 、 收益率分别为3.3642%、3.8225%、3.9788%和4.1060%，按目前3.88%的利率基准，对应利差为-51.58bp、-5.75bp、9.88bp和22.6bp。

是次增发具体条款如下:

第14-17期第二次增发 ---------------------------------------------------

发行总量 一/三/五/七年均不超过50亿元

期限/计息方式 一、三、五、七年/浮息

利率基准 三个月Shibor

缴款日/起息日 6月7日/4月8日

分销期 6月5日-6月7日

上市日 一年期6月9日/其余品种6月14日

基本承销额 不设立

付息频率 每三个月

发行人增发权利 保留