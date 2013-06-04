更新版 1-新债招标：资金紧推升中国国开Shibor浮息债短端定位，但需求尚可

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
(新增交易员评论及细节)
路透上海6月4日 - 进入6月，中国银行间市场资金面并未见明显缓和，资金利率仍居高不下，二级市场现券收益率已呈走升态势，此亦带动今日早间招标的国家开发银行 Shibor浮息债短端定位偏高，但中长端基本符合预期。
业内人士并指出，资金趋紧回购利率上行，亦推升了Shibor浮息债的配置优势，今日四期债投标倍数尚可，亦显示场内需求仍在。
“资金太贵，整个6月资金面可能都不会特别宽松，短端受得影响最大。”深圳一券商交易员称。
上海一大型券商交易员则指出，因资金面改善程度弱于预期，市场对利率的判断水平较此前有所抬升，今日Shibor浮息债定位普遍高于二级市场，亦高于同期固息债报价。
该期债首发及两次增发结果如下：
一年 三年 五年 七年 4月2日首次发行： -65bp -19bp 1bp 19bp 5月7日一次增发： -60.06bp -11.60bp 3.48bp 15.93bp 6月4日二次增发： -45.28bp -3.02bp 5.79bp 15.97bp 二次增发投标倍数： 2.36 2.95 2.85 2.43
此次增发市场对四期债预期分别为-59bp、-9bp、5bp和17bp。
中国银行间市场周二质押式回购利率 隔夜跌七天涨，仍维持在高位。市场人士表示，央行单日逾千亿的净投放，未能从根本上改变资金面偏紧局面，但资金拆入难度还没有很大。
**配置价值见涨**
上述上海券商交易员还提到，资金紧张也同时令浮息债防御性优势体现，“加上票息优势在，所以配置价值是提高的，今天几期的倍数都不低。“他称。
银行间SHIBOR基准浮息金融债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7年品种的报价分别为-50.90bp、-5.67bp、10.79bp及22.39bp(基点)；银行间固息政策性金融债到期收益率曲线（国开行） 显示，1/3/5/7年品种的报价分别为3.3361%、3.7572%、3.9256%及4.0425%。
上述增发债标的券的最新估值 、 、 、 收益率分别为3.3642%、3.8225%、3.9788%和4.1060%，按目前3.88%的利率基准，对应利差为-51.58bp、-5.75bp、9.88bp和22.6bp。
是次增发具体条款如下:
第14-17期第二次增发 ---------------------------------------------------
发行总量 一/三/五/七年均不超过50亿元
期限/计息方式 一、三、五、七年/浮息
利率基准 三个月Shibor
缴款日/起息日 6月7日/4月8日
分销期 6月5日-6月7日
上市日 一年期6月9日/其余品种6月14日
基本承销额 不设立
付息频率 每三个月
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴；审校 林高丽)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。