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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 11:22 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑转弱，若跌破0.85则将确认下行趋势

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* 英国零售业联盟(BRC)公布零售销售增长1.8%，与昨日强劲的PMI数据构成呼应

* 动能研究显示欧元/英镑已经触顶，或将向下

* 最近挑战0.8600失败，欧元/英镑走势偏于下行

* 纽约盘的低点0.8502和高点0.8538分别构成支撑和阻力

* 查看技术图表，请点选(link.reuters.com/wyx58t)

(完)
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