《中国外汇交易中心外汇品种成交一览》--6月4日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
路透北京6月4日 - 中国自汇率形成制度改革以来，也加快了外汇市场的建设，不断推出各类外汇交易品种 ，以满足金融机构、经济实体的各类避险、对冲等交易需要。 以下为中国外汇交易中心远期、掉期、期权、外币对(即期)等成交情况(单位均为亿美元) 交易品种 4月 2013年一季 12年四季度 12年三季度 12年二季度 12年一季度 度 远期 9.3 21.0 174 40.5 123.5 534 掉期 2,414.1 7,252.8 7,328.30 6,587.60 5,966.60 5,445.80 外币对 -- -- -- 203 428(上半年) -- 外汇期权 3.1 19.5 10 12.6 4.6 6.2 交易品种 2012年 2011年 2010年 2009年 远期 866.1 2,145.53 327 98 掉期 25,328.30 17,709.84 12,835 8,018 外币对 -- 856.7 502 407 外汇期权 33.4 10.1 注：1.以上数据均来自中国外汇交易中心主办的《中国货币市场》 2.2011年4月1日起银行间市场正式推出人民币外汇期权交易 3.2012年远期成交额数据以《中国货币市场》提供的全年数据为准(完) (发稿 李然; 审校 张喜良)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。