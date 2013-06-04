版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 12:11 BJT

《全球市场》亚洲股市回升但上档受限，疲弱数据支持美联储延续刺激措施希望

相比香港股市等其他市场，日经指数指波动率指数 仍居于高位。

伦敦期铜 连续第二天攀升，因美国延续买债计划的预期。原油价格下跌。金价则因美元持稳承压。

美国原油期货 下跌0.5%，报每桶92.98美元；布兰特原油期货 下滑0.3%，报101.76美元。(完) (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐