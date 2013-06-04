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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 12:06 BJT

东京汇市：美元指数回升，澳元关注澳央行利率决议

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3057     1.3075      -0.14      -1.04     1.3194
 美元/日圆                         99.70      99.51      +0.19     +14.94      86.74
 欧元/日圆                        130.20     130.12      +0.06     +13.75     114.46
 美元/瑞郎                        0.9491     0.9471      +0.21      +3.67     0.9155
 英镑/美元                        1.5313     1.5320      -0.05      -5.77     1.6251
 美元/加元                        1.0294     1.0276      +0.18      +3.76     0.9921
 澳元/美元                        0.9707     0.9771      -0.65      -6.60     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8043     0.8086      -0.53      -2.90     0.8283
 澳元/日圆                        96.800     97.240      -0.45      +7.40     90.130
 新西兰元/日圆                    80.180     80.460      -0.35     -43.06    140.820
 英镑/日圆                        152.69     152.46      +0.15      +8.43     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2067     1.2076      -0.07      -3.77     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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