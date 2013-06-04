《中国央行票据未到期一览表》--6月4日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
累计未到期余额: 8,120亿元人民币 到期日 发行期限(月) 代码 发行收益率(%) 发行量(亿元) ---------------------------------------------------------- 2013/6/18 36 1001051 2.6800 180 7/2 36 1001055 2.6800 220 7/16 36 1001060 2.6500 1,600 7/30 36 1001065 2.6500 850 8/9 3 1301001 2.9089 100 8/13 36 1001069 2.6500 860 8/14 3 1301002 2.9089 270 8/16 3 1301003 2.9089 170 8/21 3 1301004 2.9089 100 8/23 3 1301005 2.9089 60 8/27 36 1001074 2.6500 800 8/28 3 1301006 2.9089 70 8/30 3 1301007 2.9089 150 9/4 3 1301008 2.9089 70 9/10 36 1001079 2.6500 1,000 9/27 36 1001084 2.6500 50 10/15 36 1001089 2.6500 160 10/29 36 1001094 2.8500 60 11/12 36 1001099 3.0000 100 11/26 36 1001104 3.0000 10 当年累计: 6,880 ---------------------------------------------------------- 2014/5/13 36 1101032 3.8000 400 6/3 36 1101039 3.8000 230 7/1 36 1101047 3.8900 150 7/15 36 1101052 3.8900 50 8/19 36 1101063 3.9700 10 10/14 36 1101078 3.9700 200 10/21 36 1101081 3.9600 200 当年累计: 1,240(完) (整理 边竞；审校 李宏薇)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。