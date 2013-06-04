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货币新闻 | 2013年 6月 4日 星期二 12:08 BJT

国际油市：布兰特原油跌破102美元，美国数据疲弱引发需求忧虑

美国原油期货 周二下滑0.48美元至92.97美元。

“由于市场对美联储量化宽松措施的揣测，油市仍将不稳，”日本Newedge的一名大宗商品销售经理Yusuke Seta说。

Seta表示，有关需求成长前景的不确定性和美元的疲软，将导致布兰特原油在未来数个交易日中交投在100-105美元的窄幅区间内。美国指标原油合约将停留在92.50-96美元左右。

“根本上来看，油市十分疲弱，”Seta说。“供给充足，而需求增幅正在放缓。”

路透技术分析师王涛说，布兰特原油料下滑至每桶100.99美元，因其未能突破102.49美元处的阻力。美国原油则在93.49美元面临阻力。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/侯向明; 审校 张明钧)
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