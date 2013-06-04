中欧贸易：荷兰不支持欧盟对中国光伏企业征惩罚性关税--财政部官员

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
路透北京6月4日 - 荷兰财政部国务秘书弗兰斯.维克斯(Frans Weekers)表示，荷兰不支持欧盟对中国光伏企业征收惩罚性关税，并欢迎包括中国零售银行业在内的中资企业前去荷兰投资。
“荷兰是一个开放的经济体，我们不支持任何贸易壁垒，开放的市场对贸易双方都有益处。”正在华访问的他在接受路透访问时称。
路透此前对欧盟成员国进行的调查结果显示，多数欧盟国家政府反对向进口的中国太阳能面板征收高额关税的计划。这令欧盟就中国的贸易操作向后者施压的努力受挫。
欧盟执委会去年起对中国光伏产品展开“双反”(反倾销和反补贴)调查，近期已初步同意向进口的中国光伏产品征收惩罚性关税，关税平均税率将设在47%。欧盟将在在6月6日前公布初裁结果，12月公布终裁决定。
中国国务院总理李克强周一在同欧盟委员会主席巴罗佐通电话时强调，中国政府高度关注当前中欧关于光伏产品的贸易争端。此案涉及中国重大经济利益，中方坚决反对贸易保护主义和滥用贸易救济措施，坚决维护中国的利益。
维克斯表示，截止目前已经有约360家中国企业在荷兰展开业务，其中包括中国通信产品制造商华为 ，为荷兰创造了大量的就业机会。荷兰欢迎包括中国零售银行业在内的更多企业投资荷兰、开展业务。
此外，他并透露，中、荷乳业正在加强合作。目前有几家中国企业洽谈投资荷兰乳业工厂，但具体的中国企业名字属商业机密、暂时还不能公布。
为促投资和双边贸易的发展，维克斯此行还与中国国家税务总局副局长王力在北京共同签署了一份新的税收条约。新条约取代了现行的1987年签订的《中荷（荷兰）税收协定和议定书》，并对多项条款进行了修改和完善。 (完) (发稿 李航; 审校 张喜良)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。