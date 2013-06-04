版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 12:49 BJT

路透基点：中裕燃气将与八家银行签署7,200万美元三年期定期贷款案

路透香港6月4日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士称，八家银行明天将与中裕燃气控股有限公司签订三年期定期贷款案。贷款规模已从6,000万美元增加到7,200万美元。

牵头行和独家簿记行是永丰银行，承贷1,350万美元。台湾企银香港分行亦承贷1,350万美元，共享牵头行头衔。

彰化银行、华南银行香港分行、台湾土地银行香港分行各负责900万美元，成为主办行。兆丰国际商业银行国际金融业务分行(OBU)同样担任主办行，负责800万美元。

协办行中信银行国际和上海商业储蓄银行香港分行分别承贷500万美元。

这笔贷款将分期进行偿还，综合收益在325-351个基点间，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点。

与此同时，公司母集团--中国燃气的1亿美元贷款案也正在进行中。此次贷款期限料为5年，并将按计划分期偿还。

4月时，中裕燃气控股有限公司的母公司中国燃气敲定了一笔4.50亿美元三年期银团贷款。贷款分为两部分，A部分为1亿美元，固定利率为3.1%；B部分为3.5亿美元，利率为LIBOR加码250个基点。最高先付费用为120个基点。

中裕燃气是一家在港上市企业，建设并管理中国城市天然气管道基础设施以及运输天然气。(完) (编译 梁睿雪; 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐