路透基点：中裕燃气将与八家银行签署7,200万美元三年期定期贷款案

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
路透香港6月4日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士称，八家银行明天将与中裕燃气控股有限公司签订三年期定期贷款案。贷款规模已从6,000万美元增加到7,200万美元。
牵头行和独家簿记行是永丰银行，承贷1,350万美元。台湾企银香港分行亦承贷1,350万美元，共享牵头行头衔。
彰化银行、华南银行香港分行、台湾土地银行香港分行各负责900万美元，成为主办行。兆丰国际商业银行国际金融业务分行(OBU)同样担任主办行，负责800万美元。
协办行中信银行国际和上海商业储蓄银行香港分行分别承贷500万美元。
这笔贷款将分期进行偿还，综合收益在325-351个基点间，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点。
与此同时，公司母集团--中国燃气的1亿美元贷款案也正在进行中。此次贷款期限料为5年，并将按计划分期偿还。
4月时，中裕燃气控股有限公司的母公司中国燃气敲定了一笔4.50亿美元三年期银团贷款。贷款分为两部分，A部分为1亿美元，固定利率为3.1%；B部分为3.5亿美元，利率为LIBOR加码250个基点。最高先付费用为120个基点。
中裕燃气是一家在港上市企业，建设并管理中国城市天然气管道基础设施以及运输天然气。(完) (编译 梁睿雪; 审校 高琦)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。