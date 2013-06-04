金属期市：Freeport印尼铜矿关闭支撑铜价，市场寄望美国购债计划延续

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
一位政府官员表示，自由港麦克默伦铜金矿公司 (Freeport McMoRan Copper and Gold Inc)的印尼铜矿需大约三个月时间来完成对隧道塌方的调查，在此之前无法恢复生产，此消息为铜供应再添忧虑。
至0307GMT，伦敦金属交易所三个月期铜 微升0.18%报每吨7,353.50美元。前一交易日收高0.3%。
铜价在5月攀升3.6%，为1月以来首次单月收高。
上海期交所主力9月期铜 几近持平于每吨52,980元人民币(8,600美元)。
尽管全球一系列制造业报告不如人意，但渣打银行仍预期在中国第二季季节性补充库存完成之后，下半年需求将会改善。
“需求旺季已近尾声，但并不是说未来三个月的铜订单将会为零，”Judy Zhu说。
上海金属网提供的数据显示，上海电解铜保税库溢价为每吨135-150美元，反映出实货铜需求稳健。(www.shmet.com/)
美国制造业数据疲弱减轻了对于美联储退出宽松计划的忧虑，为市场提供进一步支撑，但本周稍晚更加重要的就业报告公布在即，投资者保持谨慎。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 兰秀娟/郑茵 审校 张明钧)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。