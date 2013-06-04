金属期市：Freeport印尼铜矿关闭支撑铜价，市场寄望美国购债计划延续

一位政府官员表示，自由港麦克默伦铜金矿公司 (Freeport McMoRan Copper and Gold Inc)的印尼铜矿需大约三个月时间来完成对隧道塌方的调查，在此之前无法恢复生产，此消息为铜供应再添忧虑。

至0307GMT，伦敦金属交易所三个月期铜 微升0.18%报每吨7,353.50美元。前一交易日收高0.3%。

铜价在5月攀升3.6%，为1月以来首次单月收高。

上海期交所主力9月期铜 几近持平于每吨52,980元人民币(8,600美元)。

尽管全球一系列制造业报告不如人意，但渣打银行仍预期在中国第二季季节性补充库存完成之后，下半年需求将会改善。

“需求旺季已近尾声，但并不是说未来三个月的铜订单将会为零，”Judy Zhu说。

上海金属网提供的数据显示，上海电解铜保税库溢价为每吨135-150美元，反映出实货铜需求稳健。(www.shmet.com/)

美国制造业数据疲弱减轻了对于美联储退出宽松计划的忧虑，为市场提供进一步支撑，但本周稍晚更加重要的就业报告公布在即，投资者保持谨慎。(完)

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