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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 12:11 BJT

李克强称光伏争端涉及中国重大经济利益

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海6月4日 - 中国国务院总理李克强对欧盟委员会主席巴罗佐(Jose Manuel Barroso)表示，中欧关于太阳能面板的贸易争端涉及中国“重大经济利益”，如果处理不好，可能会影响到中欧大局。

新华社周二报道称，李克强在周一晚间与巴罗佐的通话中表示，中国政府高度关注当前中欧关于光伏产品的贸易争端。

报道援引李克强的话称，中国坚决反对贸易保护主义和滥用贸易救济措施，坚决维护中国的利益。李克强表示希望通过双边对话磋商解决贸易争端。

欧盟委员会指控中国以低于成本的价格在欧洲市场倾销太阳能面板，并有意征收惩罚性关税。

李克强上月曾批评欧盟对中国太阳能和电信设备采取的贸易措施，称惩罚性关税损人不利己。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳
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