中国债市动态：抛压不减国债等收益率续涨，半年末前流动性预期偏谨慎

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
路透上海6月4日 - 中国银行间债市现券周二抛压不减，国债等利率产品收益率继续上行。除受资金市场回购利率维持高位影响外，对半年末前整体流动性的谨慎预期亦对现券走势形成压制。
交易员并称，信用产品方面，资质较好的中票和城投债交投相对活跃。不过中债登可能要求全部结算都采用券款对付(DVP)方式的传言，增添券商、基金和丙类户等资金不足机构未来忧虑。
北京一银行交易员称，早盘国债、金融债等利率产品收益率续涨。因预期本月底前，资金面恢复到之前的相对宽松局面难度不小。
今日银行间资金市场主要回购加权利率波动均在10个基点(bp)以内，但依旧维持在4.5%-4.8%的高位区间。
上海一银行交易员则表示，从一些国债报价和成交来看，部分机构“抛盘略微着急了，也说明对未来短期内的行情不太放心。”
另外，多个交易员透露，目前市场上有传言称中债登未来将全部推行DVP结算。他们认为，如若实施，此举对银行等行事历来中规中矩，且资金较为宽裕的机构来说，影响应该不大，但对券商、基金和丙类户，则可能增加未来交易困难。
“相当于以后很多(垫资之类的)事情不能做了。”北京一券商交易员称。
券款对付(Delivery Versus Payment，DVP)是指债券交易达成后，在双方指定的结算日，债券和资金同步进行交收并互为条件的一种结算方式。
路透正对此消息进行查证，但目前尚无法获得确认。
剩余期限约6.64年的固息国债130003券最新报价 为3.3790%/3.3750%，上日尾盘为3.3650%/3.3555%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。