中国债市动态：抛压不减国债等收益率续涨，半年末前流动性预期偏谨慎

路透上海6月4日 - 中国银行间债市现券周二抛压不减，国债等利率产品收益率继续上行。除受资金市场回购利率维持高位影响外，对半年末前整体流动性的谨慎预期亦对现券走势形成压制。

交易员并称，信用产品方面，资质较好的中票和城投债交投相对活跃。不过中债登可能要求全部结算都采用券款对付(DVP)方式的传言，增添券商、基金和丙类户等资金不足机构未来忧虑。

北京一银行交易员称，早盘国债、金融债等利率产品收益率续涨。因预期本月底前，资金面恢复到之前的相对宽松局面难度不小。

今日银行间资金市场主要回购加权利率波动均在10个基点(bp)以内，但依旧维持在4.5%-4.8%的高位区间。

上海一银行交易员则表示，从一些国债报价和成交来看，部分机构“抛盘略微着急了，也说明对未来短期内的行情不太放心。”

另外，多个交易员透露，目前市场上有传言称中债登未来将全部推行DVP结算。他们认为，如若实施，此举对银行等行事历来中规中矩，且资金较为宽裕的机构来说，影响应该不大，但对券商、基金和丙类户，则可能增加未来交易困难。

“相当于以后很多(垫资之类的)事情不能做了。”北京一券商交易员称。

券款对付(Delivery Versus Payment，DVP)是指债券交易达成后，在双方指定的结算日，债券和资金同步进行交收并互为条件的一种结算方式。

路透正对此消息进行查证，但目前尚无法获得确认。