中国汇市：人民币早盘微扬但未及中间价升幅，受购汇盘释放拖累

* 人民币早盘小幅上扬，弱于中间价的升幅

* 中间价创汇改来新高，再次升破6.1800元关口

* 结汇和购汇力量相对均衡

* 关注美元买盘的持续性以及预期变化

路透北京6月4日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小幅上扬，但显然未及中间价创纪录新高的幅度，显示购汇的力量仍在持续释放，市场预计短期人民币走势或继续区间震荡，但仍要持续关注美元买盘的持续性以及市场预期的变化。

交易员称，最近中间价跟美元指数的走势基本匹配，受隔夜美元大幅走低，人民币中间价大涨71个点子，为继上周五首次突破6.1800元后第二次升破这一整数关口。而早盘客盘比较均衡，且买盘偏强，带领人民币在开盘位置一路走弱，显示购汇盘力量持续放大。

“我估计市场借着人民币今天走升的机会，在补综合头寸，最近油盘已经回归了，购汇很多。”北京一国有银行交易员称。

北京时间12:21，人民币兑美元即期报6.1285元，上日收报6.1317元。今日人民币兑美元中间价 为6.1735元，创汇改来纪录新高，上日中间价为6.1806元。

不过，上海一股份制行交易员称，目前还没有看到金融机构因20号文而大幅购买美元的行为，估计不会提前很长时间就来补充综合头寸，但还是要关注掉期点数，不排除金融机构在不同期限的掉期上补充所需头寸。

对于中国央行行长周小川周一关于汇率改革和利率开放的表态，交易员认为，目前可能是扩大汇率日波幅的好时机，由于未来预期分化，扩大波幅不会造成人民币大涨。

中国人民银行行长周小川表示，中国有关部门已关注到国际资本的大量流动并着手进行监测，中国不会通过竞争性的货币贬值来提高自己的竞争力。目前中国的外汇盈余已有所下降，这给中国推进汇率的市场化提供了一定的空间。且现在是促进利率开放的一个好时机。

东京汇市美元指数周二亚洲盘中自一个月低位回升；美元上日挫跌，因数据令人失望，压抑了有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)不久将缩减刺激计划规模的揣测。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2473/13，上日尾盘为6.2495。

北京时间12:22，D2离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1316/29元，上一交易日尾盘报6.1245元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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