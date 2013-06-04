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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 12:43 BJT

路透基点：浙江三鼎控股集团签署8亿元人民币九年期定期贷款

路透香港6月4日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，三鼎控股集团已经与五家银行签署8亿元人民币(1.31亿美元)九年期定期贷款。

中国银行义乌市支行担任牵头行。中国农业银行义乌支行、恒丰银行义乌支行、华夏银行义乌支行以及上海浦东发展银行义乌支行参与贷款。

一位消息人士称，该笔贷款的利率高于中国人民银行基准利率。

所筹资金用于浙江省义乌市三鼎广场酒店项目的建设。

贷款是在5月28日签署的。

三鼎控股集团是一家涉足房地产开发、酒店管理及化纤生产的民营企业。(完) (编译 王兴亚; 审校 石冠兰)
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