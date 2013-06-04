版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 15:35 BJT

中国期市：沪铜连续第四日收高，收储传言料难改市场震荡整理格局

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1309     53,090      0.23      215,234 
         黄金(au)     1312     281.26      0.65      112,554 
         螺纹钢 (rb)  1310      3,478      0.55    1,991,328 
         橡胶 (ru)    1309     19,155      1.35      184,460 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,236     -1.37    1,265,324 
         豆油 (y)     1309      7,414     -1.54      653,894 
         焦炭 (j)     1309      1,495      1.42      256,014 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      4,959      0.00      373,066 
         棉花 (cf)    1401     19,975      0.81       49,046 
 中金所  沪深300(if)  1306    2,562.6     -1.27       87,583 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐