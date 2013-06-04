中国货币市场：主要回购利率续处高位，端午小长假前还将受到存准补缴等扰动

路透北京6月4日 - 中国银行间市场周二质押式回购利率 隔夜跌七天涨，仍维持在高位。市场人士表示，央行单日逾千亿的净投放，未能从根本上改变资金面偏紧局面，但资金拆入难度还没有很大。

不过，明日面临存款准备金清算扰动，端午小长假现金备付需求亦存，预计流动性将进一步收敛，部分大型商行融出跨节资金的动力不足。

他们进一步预计，月中存准率的清算、或有的财政投放和外汇占款扶助，将导致月中流动性稍趋松；半年末时点因素的巨大冲击，可能导致本月资金面呈现“两头紧中间松”的局面，但单月资金利率中枢或被推高。

“资金略紧，有些人现在还借不到钱，其实大行的流动性还行。明天缴准，资金还会紧，”华南地区一银行交易员称。

他进一步指出，本月公开市场到期量集中于前半月，但前期面临当月操作回笼、存款准备金补缴、端午小长假等多重扰动；月中，随着存款准备金清算退款和财政或有的投放，市场流动性可能会有所缓和；不过，这个时段不会太长，很快资金面又要面临半年末的时点挑战。总体看，资金面情况不乐观，其会考虑择机借入较长期限资金，期间央行的态度至关重要。

上海一国有银行交易员亦在密切关注央行态度。她认同上述华南交易员的预期变化节奏，并表示当前市场流动性面临存准补缴和端午小长假因素的扰动，故拆出七天资金的动力不足。

据路透统计显示，2013年6月中国人民银行公开市场央票和正回购合计到期3,510亿元人民币，其中央票1,280亿元，正回购2,230亿元。因资金紧绷局面持续，央行公开市场周二央票和正回购操作规模仍维持偏低水平，且因今日有大量央票和正回购到期，单日净投放达1,440亿元。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。

端午假期为6月10日-12日，期间中国市场休市。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 4.5374 4.6236 -8.62 七天 4.7332 4.6601 +7.31 14天 4.8288 4.8105 +1.83 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.2700 3.9850 +28.50 七天 5.1000 5.0000 +10.00 14天 4.0000 3.6050 +39.50 回购定盘利率 其中:隔夜 4.6000 4.6000 0.00 七天 4.7200 4.6200 +10.00

14天 4.8100 4.8000 +1.00 Shibor 其中:隔夜 4.5170 4.5990 -8.20 七天 4.7160 4.6280 +8.80 三个月 3.8835 3.8834 +0.01 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)