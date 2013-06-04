新闻稿：澳洲央行6月政策会议维持指标利率在2.75%不变

过去18个月的货币宽松政策已经支撑了对利率敏感的支出领域，并且已经在储户资产组合变化和资产价值上升当中得到了体现。随着时间推移料显现更多效应。因此借贷速度长期以来相对迟滞，不过最近有一些迹象表明家庭的融资需求升温。自委员会上次会议以来，汇率已经下滑，但正如委员会一段时间前指出的那样，考虑到过去一年半出口价格的下跌，汇率仍维持在高位。