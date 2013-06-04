版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 12:48 BJT

新闻稿：澳洲央行6月政策会议维持指标利率在2.75%不变

过去18个月的货币宽松政策已经支撑了对利率敏感的支出领域，并且已经在储户资产组合变化和资产价值上升当中得到了体现。随着时间推移料显现更多效应。因此借贷速度长期以来相对迟滞，不过最近有一些迹象表明家庭的融资需求升温。自委员会上次会议以来，汇率已经下滑，但正如委员会一段时间前指出的那样，考虑到过去一年半出口价格的下跌，汇率仍维持在高位。

今日会议上，委员会认为目前较宽松的融资环境假以时日将增强经济增长，这与通胀目标的实现相一致。委员会认为目前来讲货币政策立场仍然适宜，并认为当前评估结果显示通胀前景可能为进一步宽松提供一些空间。(完)

(编译 李爽/侯向明/艾茂林; 审校 张明钧/张荻/隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐