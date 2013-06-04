台湾货币市场：期初资金平稳市况淡，大笔税款汇出前以静制动

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 期初资金平稳宽裕
* 周五前银行税款汇出前倾向以静制动
* 短率稳于低位
记者 高洁如
路透台北6月4日 - 台湾银行间短率周二仍在低位。提存期刚开始，市场资金仍处于宽裕，只不过不少银行预期本周五将有大额税款将缴予台银，但由于在仍期初，预期积数的调整仍不急在一时，因此今日资金调度的需求和频度不高。
资金调度人员表示，由于市场预期资金宽裕的态势可能还将持续下去，因此他们多认为提存期初还是以负数操作的情况最佳。对于本周五的资金需求，银行并未特别想预做安排。
“大概周五钱出去了就可以开个负数，刚刚好。”一位民营银行调度人士说。
另一家银行交易人士表示，提存期初市况相当平淡，虽有多钱的银行想要提供资金，但也暂时没有进场拿钱，期初动静不大。
台湾央行稍早表示，将于周五(7日)标售1,000亿台币的364天期存单，10日交割。另外,一位熟知此事的消息人士表示，央行将于6月27日(周四)召开第二季全体理监事会议。
财政部财金中心表示，今年综合所得税各银行代扣税款缴入台银的时间初订为：6月7日、14日及28日，根据去年的经验，7日将有600余亿台币转交台银，14日约是10余亿台币，28日仅1亿多台币；而信用卡缴税由金融机构直接缴入国库时间在6月7日，去年信用卡缴税金额约430亿台币。
营业事业所得税各银行代扣税款入台银的时间订为6月3日，台银皆在收款隔日转缴国库；去年营所税5月底自缴金额约为2,000亿台币左右。
本地时间12:39：
**台币兑美元 走升1.67角报29.903。
**台股 跌0.05%，报8,197.57点；成交量 报571.43亿台币。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.387%。今日区间暂在0.387-0.39%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.425%，上日在0.38-0.43%。
**短票持稳**
在短票市场方面，资金调度人员表示，提存期才刚开始，不管大、中或小型银行进场买票的意愿都相当强烈，短票利率大致不变。
今日短票利率大致在0.68-0.69%，同于上日。
台湾央行周二存单到期金额4,195.20亿台币，存单发行金额待央行稍晚公布。
本周央行存单到期总额1兆(万亿)3,672.55亿台币，本周余日的存单到期情况为：周三1,662亿、周四4,191.6亿、周五837.2亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为384亿台币，超额准备为5,011亿，加计前期1%的超额准备为5,842亿台币。
**债券RP利率大致持稳**
债券市场附买回(RP)成交利率则大致持稳。今日是新提存期的开始，由于资金普遍宽松，证券商陆续将到期但偏高的公司债RP利率往低档区间调整。但承做利率偏低的票券商则按兵不动。
一大型证券商交易员表示，目前市场还是多钱，因此会将公司债RP利率逐渐由0.74%微幅下调至0.73%。
“新一旬赶快动一动，不然月底就动不了了。”该交易员说。
不过另一票券商交易员则指出，虽然资金宽松，但投信与寿险业似乎也有分配不均的状况。由于上月中已陆续将RP利率下调，并触及了客户的容忍底线，因此短期内不会再调整。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.67%。(完) (集体采写 董永年; 审校 黄凯)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。