台湾货币市场：期初资金平稳市况淡，大笔税款汇出前以静制动

* 期初资金平稳宽裕

* 周五前银行税款汇出前倾向以静制动

* 短率稳于低位

记者 高洁如

路透台北6月4日 - 台湾银行间短率周二仍在低位。提存期刚开始，市场资金仍处于宽裕，只不过不少银行预期本周五将有大额税款将缴予台银，但由于在仍期初，预期积数的调整仍不急在一时，因此今日资金调度的需求和频度不高。

资金调度人员表示，由于市场预期资金宽裕的态势可能还将持续下去，因此他们多认为提存期初还是以负数操作的情况最佳。对于本周五的资金需求，银行并未特别想预做安排。

“大概周五钱出去了就可以开个负数，刚刚好。”一位民营银行调度人士说。

另一家银行交易人士表示，提存期初市况相当平淡，虽有多钱的银行想要提供资金，但也暂时没有进场拿钱，期初动静不大。

台湾央行稍早表示，将于周五(7日)标售1,000亿台币的364天期存单，10日交割。另外,一位熟知此事的消息人士表示，央行将于6月27日(周四)召开第二季全体理监事会议。

财政部财金中心表示，今年综合所得税各银行代扣税款缴入台银的时间初订为：6月7日、14日及28日，根据去年的经验，7日将有600余亿台币转交台银，14日约是10余亿台币，28日仅1亿多台币；而信用卡缴税由金融机构直接缴入国库时间在6月7日，去年信用卡缴税金额约430亿台币。

营业事业所得税各银行代扣税款入台银的时间订为6月3日，台银皆在收款隔日转缴国库；去年营所税5月底自缴金额约为2,000亿台币左右。

本地时间12:39：

**台币兑美元 走升1.67角报29.903。

**台股 跌0.05%，报8,197.57点；成交量 报571.43亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.387%。今日区间暂在0.387-0.39%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.425%，上日在0.38-0.43%。

**短票持稳**

在短票市场方面，资金调度人员表示，提存期才刚开始，不管大、中或小型银行进场买票的意愿都相当强烈，短票利率大致不变。

今日短票利率大致在0.68-0.69%，同于上日。

台湾央行周二存单到期金额4,195.20亿台币，存单发行金额待央行稍晚公布。

本周央行存单到期总额1兆(万亿)3,672.55亿台币，本周余日的存单到期情况为：周三1,662亿、周四4,191.6亿、周五837.2亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为384亿台币，超额准备为5,011亿，加计前期1%的超额准备为5,842亿台币。

**债券RP利率大致持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率则大致持稳。今日是新提存期的开始，由于资金普遍宽松，证券商陆续将到期但偏高的公司债RP利率往低档区间调整。但承做利率偏低的票券商则按兵不动。

一大型证券商交易员表示，目前市场还是多钱，因此会将公司债RP利率逐渐由0.74%微幅下调至0.73%。

“新一旬赶快动一动，不然月底就动不了了。”该交易员说。

不过另一票券商交易员则指出，虽然资金宽松，但投信与寿险业似乎也有分配不均的状况。由于上月中已陆续将RP利率下调，并触及了客户的容忍底线，因此短期内不会再调整。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。