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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 13:10 BJT

《即时观点》澳洲央行维持利率在2.75%不变，称还有降息空间

市场反映：

澳元兑美元 在政策声明后自0.9706小升至0.9739。银行间利率期货<0#YIB:>下滑，因本周降息的几率微乎其微。互换利率预计未来12个月料会进一步降息30个基点左右。

背景：

路透调查显示，受访的22位分析师中有20位预计澳洲央行本月将维持2.75%的利率不变，有两位预计会降息至2.5%。

互换利率也才预示本周降息几率只有19%。银行间利率期货表明降息的几率更低。在10月前降息至2.5%的因素在场内完全出尽。

自5月会议以来澳元贸易加权指数累计下滑7%，尽管周一大幅反弹。

近期国内数据也好坏不一。全球经济前景充斥不确定性，来自中国的数据令人失望。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 杜明霞)
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