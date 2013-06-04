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货币新闻 | 2013年 6月 4日 星期二 13:09 BJT

日本股市：日经指数及东证股价指数均上涨逾2%

路透东京6月4日 - 日本日经指数 周二大涨2.01%至13,528.26点，东证股价指数 上涨2.13%至1,120.31。(完)
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