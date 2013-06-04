中美贸易：未来10年双方应在能源服务贸易等领域加强合作--研究报告

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
路透北京6月4日 - 中美交流基金会周二发布中美经贸关系的未来10年研究报告称，双方应在农业、能源、服务贸易等方面加深合作，若此将为两国带来巨大的经济机遇，而这些机遇将会转化为就业机会。
报告称，未来10年预计美国GDP(国内生产总值)增幅略低于3%，而中国年均GDP增幅有望在7.5%左右。作为两个全球最大贸易国，中美应带头重启多哈回合贸易谈判，并就双边自贸协定启动早期磋商。
“中国服务业相对不成熟，而美国拥有全球最发达的服务业。美国公司可以通过对华出口和直接投资，帮助中国发展服务业。”报告称，双方在货物和服务贸易、投资、农业、旅游、科技和能源合作与研究方面都有很大空间。
为此报告建议，中美两国最好在一年内完成正在谈判的中美双边投资协定，鼓励更多企业在能源领域实现科技合作，包括可再生能源、页岩油气、电动汽车等，同时两国应该简化签证申请程序，在两年内实现两国签证五年有效应该是一个合理的开端。
报告同时建议美国政府加快放松对中国的高科技出口管制，并发布更清晰的投资审查流程；建议中国政府积极推动知识产权保护法，进一步增加执法力度，可以考虑建立一个全国性特别法庭处理知识产权纠纷。
据美方和中方统计，截止2011年美国累计对华直接投资存量分别为540亿美元和700亿美元，远远超过中国对美直接投资存量（美国和中国的数据分别为95亿美元和90亿美元）。美国在华投资企业为中国带来数百亿美元的利润和每年将近200万工人就业。(完) (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。