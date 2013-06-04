中美贸易：未来10年双方应在能源服务贸易等领域加强合作--研究报告

路透北京6月4日 - 中美交流基金会周二发布中美经贸关系的未来10年研究报告称，双方应在农业、能源、服务贸易等方面加深合作，若此将为两国带来巨大的经济机遇，而这些机遇将会转化为就业机会。

报告称，未来10年预计美国GDP(国内生产总值)增幅略低于3%，而中国年均GDP增幅有望在7.5%左右。作为两个全球最大贸易国，中美应带头重启多哈回合贸易谈判，并就双边自贸协定启动早期磋商。

“中国服务业相对不成熟，而美国拥有全球最发达的服务业。美国公司可以通过对华出口和直接投资，帮助中国发展服务业。”报告称，双方在货物和服务贸易、投资、农业、旅游、科技和能源合作与研究方面都有很大空间。

为此报告建议，中美两国最好在一年内完成正在谈判的中美双边投资协定，鼓励更多企业在能源领域实现科技合作，包括可再生能源、页岩油气、电动汽车等，同时两国应该简化签证申请程序，在两年内实现两国签证五年有效应该是一个合理的开端。

报告同时建议美国政府加快放松对中国的高科技出口管制，并发布更清晰的投资审查流程；建议中国政府积极推动知识产权保护法，进一步增加执法力度，可以考虑建立一个全国性特别法庭处理知识产权纠纷。