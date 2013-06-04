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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 13:39 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元/日圆上涨，日经指数寻得底部

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* 澳元/美元下跌0.51%，美元/日圆涨0.26%，欧元/日圆涨0.15%

* 亚洲股市大多下跌，日股日经指数在13,000点附近寻得底部，最新上涨1.5%。

* 日本公共基金相关报导支撑日经指数和美元兑日圆

* 澳元/美元从0.9690低位反弹；澳洲央行维持利率不变，保持宽松倾向

* 今日迎来欧元区PPI和美加贸易收支

(完)

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