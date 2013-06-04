台湾债市：10年增额券登场在即，观望心态浓令交易陷于整理

* 周四10年增额券即将登场，现券放空成本大幅拉高

* 周五美国非农就业数据公布前，美债可能陷入整理

* 明日102/2殖利率区间暂看在1.00-1.03%

路透台北6月4日 - 台湾五年券102/2 殖利率周二微幅收高，整日仅在1个基点内狭幅整理。因周四10年增额券102/6R将展开发行前交易，此外周五美国也将公布非农就业数据，在两大变数尚未厘清前，交易商态度趋向保守谨慎。

交易员指出，虽然市场普遍对102/6R保守看待，认为周四发行前交易殖利率应该会开高，不过多方以筹码优势大幅拉高放空成本，使得交易商无法在10年现券102/6做空，乾脆选择观望或是在五年券102/2锁定小区间当冲。预料明日债市仍将维持此一情况，102/2殖利率区间暂看在1.00-1.03%。

“10年券借券利率压到-2.0%，要怎么空啊?要空也要等周四吧。”一位证券商交易主管说。

另一外商银行交易员则称，从近期美债表现观察，美国指标10年期公债殖利率 已经站稳2.0%，预料周五非农数据公布前，应该会在2.10-2.20%整理。台债在观望气氛偏浓影响下，短线料随美债横盘整理。

美国公债价格周一在震荡交投中涨跌互见，因投资人消化美国5月制造业数据意外疲弱，且在周五美国公布就业数据前市场表现谨慎。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 102/2 +0.25 1.0175 1.0100-1.0182 117.0

10 102/6 -0.05 1.3300 1.3300-1.3300 1.5

交易商表示，美国ISM数据虽令人失望，但由于市场对长期经济向好的预期仍强，因此昨晚美债并未反映疲弱经济数据的利多。

“大家认为经济终将迈向复苏，刻意忽略疲弱的讯号，这对债市是不利的。”一位证券商交易主管说。

美国供应管理协会(ISM)周一公布，5月制造业指数为49.0，为2009年6月来最低，且为自2012年11月来首次呈现萎缩，5月制造业指数低于预估为50.7；4月为50.7。

本周主要数据与国际事件尚有周三美联储公布褐皮书、台湾主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)，周四欧洲及英国央行利率会议，周五财政部公布5月进出口数据及美国公布非农就业报告。

年期 期别 收盘价

30 102/5 没有成交

20 102/3 没有成交

15 102/1 没有成交

10 102/6 1.3300

5 102/2 1.0175