台湾债市：10年增额券登场在即，观望心态浓令交易陷于整理

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 周四10年增额券即将登场，现券放空成本大幅拉高
* 周五美国非农就业数据公布前，美债可能陷入整理
* 明日102/2殖利率区间暂看在1.00-1.03%
路透台北6月4日 - 台湾五年券102/2 殖利率周二微幅收高，整日仅在1个基点内狭幅整理。因周四10年增额券102/6R将展开发行前交易，此外周五美国也将公布非农就业数据，在两大变数尚未厘清前，交易商态度趋向保守谨慎。
交易员指出，虽然市场普遍对102/6R保守看待，认为周四发行前交易殖利率应该会开高，不过多方以筹码优势大幅拉高放空成本，使得交易商无法在10年现券102/6做空，乾脆选择观望或是在五年券102/2锁定小区间当冲。预料明日债市仍将维持此一情况，102/2殖利率区间暂看在1.00-1.03%。
“10年券借券利率压到-2.0%，要怎么空啊?要空也要等周四吧。”一位证券商交易主管说。
另一外商银行交易员则称，从近期美债表现观察，美国指标10年期公债殖利率 已经站稳2.0%，预料周五非农数据公布前，应该会在2.10-2.20%整理。台债在观望气氛偏浓影响下，短线料随美债横盘整理。
美国公债价格周一在震荡交投中涨跌互见，因投资人消化美国5月制造业数据意外疲弱，且在周五美国公布就业数据前市场表现谨慎。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 102/2 +0.25 1.0175 1.0100-1.0182 117.0
10 102/6 -0.05 1.3300 1.3300-1.3300 1.5
交易商表示，美国ISM数据虽令人失望，但由于市场对长期经济向好的预期仍强，因此昨晚美债并未反映疲弱经济数据的利多。
“大家认为经济终将迈向复苏，刻意忽略疲弱的讯号，这对债市是不利的。”一位证券商交易主管说。
美国供应管理协会(ISM)周一公布，5月制造业指数为49.0，为2009年6月来最低，且为自2012年11月来首次呈现萎缩，5月制造业指数低于预估为50.7；4月为50.7。
本周主要数据与国际事件尚有周三美联储公布褐皮书、台湾主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)，周四欧洲及英国央行利率会议，周五财政部公布5月进出口数据及美国公布非农就业报告。
年期 期别 收盘价
30 102/5 没有成交
20 102/3 没有成交
15 102/1 没有成交
10 102/6 1.3300
5 102/2 1.0175
2 102/4 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。