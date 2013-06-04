《Saft专栏》经济复苏降温，牵绊美联储政策前景

《汇市简讯》小时云区令欧元/美元汇价承压，下方展开盘整
0659 GMT * 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570 * 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整 * 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定 * 卖单下移到1.0650 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
**只是嘴上说说**
因此我们能够指望美联储能做的事是他们明显想要做的事，就是信心满满地畅谈缩减规模，而不是真的会缩减。这将有助于让市场相信不仅撤出刺激举措是一个选项，而且联储也有能力可以平顺地成功撤出。
有一些人，像主席贝南克，可能希望让市场为其最终可能采取的举措预做准备，同时有机会可以一探投资者的反应。另有一些人，像是达拉斯联邦储备银行总裁费希尔，则可能只是认为买债的成本和风险要大过于好处，希望能有后续的对策。
金融市场对缩减规模论的看法，似乎夹杂着条件反射性的愤世疾俗和强烈的恐惧感。过去一个月债券的确遭到抛售，可以将此归咎于债市大崩盘的预期心理，当过去几年的主力客户不再那么捧场时，债市很有可能就会溃败。
股市投资者则把好的数据当成坏消息，原因是数据佳，表示美联储将撤出支持并打压对股市的投资需求，更遑论实体经济的需求。
这样一来，美联储就不得不实行支撑资产市场的政策，以此作为支撑就业和整体经济的迂回战术。
这样的战术不一定会实现美联储的就业和通胀双目标，却绝对会给其他地方带来影响。藉由推高资产价格，美联储产生了刺激作用，但也使得财富的分配更加不均。
这周最明显的例子或许就是保时捷了，其北美销售较上年同期成长38%，创下了有史以来最佳的月度成绩。
对保时捷有利的未必对美国有利，但美联储醉心于这种将对昂贵跑车及其车主有利的政策，似乎有一段时间了。(完) (译文审校 张明钧/艾茂林)
0659 GMT * 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570 * 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整 * 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定 * 卖单下移到1.0650 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静