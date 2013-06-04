《Saft专栏》经济复苏降温，牵绊美联储政策前景

**只是嘴上说说**

因此我们能够指望美联储能做的事是他们明显想要做的事，就是信心满满地畅谈缩减规模，而不是真的会缩减。这将有助于让市场相信不仅撤出刺激举措是一个选项，而且联储也有能力可以平顺地成功撤出。

有一些人，像主席贝南克，可能希望让市场为其最终可能采取的举措预做准备，同时有机会可以一探投资者的反应。另有一些人，像是达拉斯联邦储备银行总裁费希尔，则可能只是认为买债的成本和风险要大过于好处，希望能有后续的对策。

金融市场对缩减规模论的看法，似乎夹杂着条件反射性的愤世疾俗和强烈的恐惧感。过去一个月债券的确遭到抛售，可以将此归咎于债市大崩盘的预期心理，当过去几年的主力客户不再那么捧场时，债市很有可能就会溃败。

股市投资者则把好的数据当成坏消息，原因是数据佳，表示美联储将撤出支持并打压对股市的投资需求，更遑论实体经济的需求。

这样一来，美联储就不得不实行支撑资产市场的政策，以此作为支撑就业和整体经济的迂回战术。

这样的战术不一定会实现美联储的就业和通胀双目标，却绝对会给其他地方带来影响。藉由推高资产价格，美联储产生了刺激作用，但也使得财富的分配更加不均。

这周最明显的例子或许就是保时捷了，其北美销售较上年同期成长38%，创下了有史以来最佳的月度成绩。