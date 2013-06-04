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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 14:09 BJT

东京美债：10年公债价格企稳，上日制造业数据公布后走势震荡

周五的就业数据仍是公债市场的焦点，尤其是在人们愈发关注美联储是否将很快缩减每月850亿美元购债规模的情况下。

美联储两名高层官员周一表示，联储可能在今年夏季减轻大规模购债的刺激政策力度，不过是否作出这一决定取决于经济能否继续改善。

"市场对就业数据的反应，有可能比通常情况下要大，"巴克莱驻东京的非日圆分析师Shinichiro Kadota说。

路透最近走访的分析师预计，美国5月料新增17万个非农就业岗位，略多于4月的新增16.5万个。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/艾茂林; 审校 隋芬)
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