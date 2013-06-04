全球金属：美国汽车业需求令铅市供不应求，推高价格升水

路透新加坡/纽约6月4日 - 美国电池厂商正在四处寻找精炼铅，支付的实货价格达到纪录高位，这是因为来自美国汽车业的需求回暖，令全球铅市供不应求。

美国过去五个月间铅进口翻倍，令全球库存减少，并为伦敦铅价自5月中以来超过13%的涨幅再添助力。

需求上升可能会令刚好均衡的铅市陷入供应紧张，进一步推高价格。

据世界金属统计局数据，美国在2012年11月至2013年3月期间平均每月进口5万吨精炼铅，五个月进口总量几乎达到了美国以往年进口量15万吨的两倍，令今年第一季全球铅市于几年来首次进入供应不足局面，与此同时仓储瓶颈又进一步束缚供应。

“需求可能是来自汽车业，因为我们知道美国前三大汽车厂商都在满负荷运转，”摩根士丹利分析师Joel Crane说。汽车铅酸电池的需求在铅的总需求中约占一半的比重。

福特 、通用汽车 与克莱斯勒的工厂目前都在24小时运转，以满足需求增长。受卡车需求带动，美国5月汽车销量超过预期。

现货铅价较指标期铅的溢价CMPB0-3上周五升至三个月来最高的6.50美元，4月初时是贴水约27美元。