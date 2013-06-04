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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 14:21 BJT

日本个股：本田汽车公布5月在中国汽车销量同比上涨4.6%

路透北京6月4日 - 本田汽车 周二表示，本田及中国合资公司5月中国汽车销量为54,564辆，较上年同期增长4.6%。

4月中国销量为下滑2.4%。

本田在中国的合作公司包括东风汽车 和广汽集团 。(完) (编译 洪曦; 审校 隋芬)
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