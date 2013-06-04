全球金融：退出宽松货币政策的过程可能并不顺利--BIS总经理

路透首尔6月4日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳周二表示，退出全球宽松货币政策环境的过程可能并不顺利，投资者和决策者应防患于未然。

“尽管各央行肯定拥有从技术上设计退出策略的所有必要工具，而且无疑将尽最大努力与市场人士进行适当沟通，但不能理所当然的认为退出过程将很顺利，”卡鲁阿纳在首尔举行的一个金融会议上表示。

上个月全球市场走势震荡，当时美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克的部分言辞引燃美联储可能缩减购债规模的猜测。

“所有这些都凸显为最终退出全球超宽松货币环境做好准备的重要性，不管对市场人士还是决策当局。”他指出。

他表示，退出当前的超宽松货币政策立场带来两大挑战：一个是管理对政策利率的预期，另一个是管理期限溢价(term premium)，因央行在进行买卖各种期限债券操作时会发出政策变动的信号。(完)