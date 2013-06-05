《独家新闻》朝鲜特使5月访华会谈中，中国企图说服朝鲜放弃核试--消息

* 中国向朝鲜特使表示应着重发展经济

* 朝鲜特使上月访京以修补关系--专家

* 中国接待态度冷淡--消息人士

* 特使将金正恩亲笔信函交给中国领导人

记者 林洸耀

路透北京6月4日 - 一名知情消息人士指出，在上个月底会谈中，中国向朝鲜(北韩)领袖金正恩的特使表示，朝鲜应该停止进行核试验及导弹试射，但朝鲜似乎没怎么听进去。

金正恩派遣特使崔龙海访华，以说明朝鲜近期行动，但这位消息人士指出，崔龙海获得的接待颇为冷淡。这位消息人士与北京及平壤的关系密切。

“朝鲜并未软化，”这位消息人士并未出席中朝会谈，但之后曾与双边联系。

崔龙海名义上拥有次帅军衔，但并没有军旅经验，他目前是朝鲜人民军总政治局局长。他身着全副军装访问北京，与中国官员的西装打扮形成对比。

分析人士指出，崔龙海的三天访华之行，是朝鲜企图修复与中国的关系，中国是朝鲜唯一的主要外交盟友，但近来中国对朝鲜的行为多所批评。

崔龙海此行与中国国家主席习近平会谈，会谈之后，朝鲜承诺将“为和平采取积极行动”，中国则重申希望朝鲜半岛保持冷静克制。

**中国建议朝鲜专注于经济**

前述消息人士说，北京试图说服平壤停止核试验和导弹测试，因朝鲜举动“让中国处境尴尬，且亦不利于朝鲜。”中国建议朝鲜专注于重建衰败的经济，而这也是中国此前曾经说过的。

朝鲜最近举动招致国际社会的谴责，也让北京面临阻止平壤的压力，尤其是来自华盛顿的压力。朝鲜的行动也导致美国加强其亚太再平衡战略。

中国是朝鲜最大的贸易伙伴和援助提供国。该消息人士补充称，崔龙海在到访中国期间参观了一个特别企业园区，但在会谈中他并未提出援助事宜。

在被问及平壤是否已同意停止核试验时，该消息人士称，对于朝鲜来说，“这取决于是否有必要。”

朝鲜曾再三表示永远不会放弃核武器，并将其称为国家“宝剑”。

消息人士并未表示，北京是否有对朝鲜再度进行核试验提出警告。

崔龙海会见了中国政府、军队和党内的部分官员。

中国愈发对平壤感到失望。平壤在2月展开新一轮核试验后，中国同意联合国进行新制裁，而且在美国制裁平壤主要外汇银行的情况下，中国的银行也减少了与朝鲜银行的业务往来。

一名前美国高阶官员表示，北京坚持要求朝鲜停止核试验，与近期中国对平壤失去耐心的迹象相符合。

“我所听到中美双方官员的谈话内容是，中国高官目前强调，首要目标是终止朝鲜的核武器计划，”该前任官员称。

“过去这往往会(被中方)掩盖。”

崔龙海向习近平递交了金正恩手写的一封信。中国媒体当时没有公布信件内容的细节，但上述了解平壤和北京的消息人士透露，信件内容“很简洁”。

该消息人士称，金正恩在信中强调“在任何时候都不应该动摇老一辈革命领导人建立起来的传统友谊。”

自1950-53年抗美援朝战争期间，毛泽东将中国军队派往朝鲜，支持当时在金日成领导下的共产党势力以来，中国始终支持朝鲜。

消息人士表示，朝鲜进行核试验、试射导弹以及口头威胁，部分目的是迫使美国和韩国与其签署永久性和平协议，以取代结束冲突的停战协议。

**仅限握手，并未拥抱**

消息人士称，朝鲜认为中方对崔龙海的接待并不热情。这是金正恩的姑父张成泽2012年末访问中国以来，朝鲜代表团最重要的一次访华活动。

“(中共中央对外联络部部长)王家瑞与崔龙海见面时并没有紧紧拥抱，”该消息人士指出。拥抱一直是中朝领导人会面时的传统问候方式，并一度将双方之间的关系喻为“唇齿相依”。

中国已经多次敦促朝鲜重返六方会谈。六方指的是中国、朝鲜、韩国、美国、日本和俄罗斯，会谈旨在让朝鲜放弃核武器。

崔龙海对中方表示，这一形式没有成效。朝鲜在2009年宣布将永远不会重返六方会谈。

消息人士说，朝鲜或会寻求首先与各方展开双边对话，但他未进一步阐述。

崔龙海在会见时称，放弃核计划不是会谈的先决条件。

这使得朝美启动对话似乎不太可能，因美国官员表示，朝鲜必须采取去核化重大举措然后才能对话。

**中国获知：金正恩政权稳固**

崔龙海告诉中国，自2011年12月金正日去世以来，金正恩通过进行武器测试，以及让朝鲜军队今年保持警戒状态的战争威胁，已经巩固了权力。

外界曾多次猜测，金正恩受到来自军方的一些挑战。不过由于朝鲜的封闭状态，这些消息不可能得到证实。

该消息人士称，“金正恩通过调动部队，想要了解哪些人服从，哪些人违抗他的命令。”

就在不到一年前，金正恩解除了次帅李英浩的职务。李英浩当时是朝鲜人民军的主要将领，任总参谋长。几天后，朝鲜媒体就称金正恩为人民军元帅。

“很多(军官)被逮捕或解职。李英浩以反革命罪被捕，”该消息人士表示。他拒绝透露李英浩是否被囚禁或处决。