中国股市：沪综指收挫逾1%创一个半月最大跌幅，短线料横盘整理

《汇市简讯》小时云区令欧元/美元汇价承压，下方展开盘整
0659 GMT * 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570 * 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整 * 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定 * 卖单下移到1.0650 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
路透上海6月4日 - 中国股市沪综指周二收挫逾1%至近三周新低，并创一个半月最大单日跌幅，为连续第四日下挫。分析师表示，在经过红5月后，6月基本面和流动性不甚乐观，制约股市上升动能，此前涨幅巨大的创业板股票近日连续大幅回调。预计大盘短期内或维持缺乏方向的横盘整理。
沪综指 收报2,272.416点，跌26.836点或1.17%；此前收盘低点为5月16日的2,251.805点，单日最大跌幅为4月23日的2.57%。上海A股今日成交额为921亿元人民币，上日为914亿元。
“经过5月的上涨，股市进入了休整阶段，短期内没有啥明确的方向，但应该是在2,270上方盘整。”国都证券策略分析师肖世俊认为。
他并指出，创业板的调整方向则相对明确，产业资本近期减持该板块比较多，预期该指数较前期高点跌落10%亦不意外。
深市创业板综指 今日收跌2.554%，继续跑输深圳综指 当日1.994%的跌幅。
沪深300指数 收跌1.42%，报2,565.666点。沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报2,562.4点，跌1.28%，成交649,940手。(完) (发稿 徐永; 审校 张喜良)
0659 GMT * 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570 * 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整 * 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定 * 卖单下移到1.0650 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静