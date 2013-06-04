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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 14:40 BJT

澳洲股市：小幅收升，银行股和矿业股领涨

路透悉尼6月4日 - 澳洲股市周二收升0.3%，结束连续三日跌势，因美股上涨提振信心，金属价格走坚则支撑矿业股。

澳洲央行周二维持指标利率在2.75%的纪录低点不变，称低利率将逐渐扶助经济加速成长。

根据最新数据，澳洲S&P/ASX 200指数 经过震荡交投后，上涨12.5点至4,900.8点。周一时下跌0.8%，创下四个月最低收位。

在伦敦期铜周二连续第二天上涨后，绩优股走扬。必和必拓 上涨0.5%，力拓 和Iluka　Resources Ltd 双双大涨2.5%。

银行股由跌转为收升。澳洲国民银行 上涨1.1%；澳洲联邦银行(CBA)则涨0.3%。(完)
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