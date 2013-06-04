表格：美国4月贸易逆差扩大为402.9亿美元，预估为逆差410亿美元

《汇市简讯》小时云区令欧元/美元汇价承压，下方展开盘整
0659 GMT * 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570 * 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整 * 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定 * 卖单下移到1.0650 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
路透6月4日 - 美国商务部周二公布，
* 美国4月贸易逆差为402.9亿美元(预估为逆差410亿美元)
* 美国3月贸易逆差为371.3亿美元，前值为逆差388.3亿美元
以下为商品与服务贸易收支详细数据(经季节调整，单位为10亿美元)：
4月 3月 2013年1-4月 2012年4月 2012年1-4月
贸易收支 -40.29 -37.13 -163.95 -46.63 -189.57
出口 187.40 185.21 746.42 184.27 732.31
进口 227.70 222.34 910.37 230.89 921.89
商品与服务进出口变化比率(经季节调整的百分比)：
4月 3月 2013年/2012年4月
出口 1.2 -1.0 1.7
进口 2.4 -3.7 -1.4
按商品与服务细分的贸易收支(经季节调整，单位为10亿美元)：
4月 3月 2013年1-4月 2012年4月 2012年1-4月
商品 -58.62 -55.40 -237.76 -63.69 -257.29
服务 18.33 18.27 73.81 17.06 67.72
按商品与服务细分的进出口数据(经季节调整，单位为10亿美元)：
出口
4月 3月 2013年1-4月 2012年4月 2012年1-4月
商品 131.09 129.26 522.06 130.25 517.81
服务 56.32 55.95 224.36 54.02 214.51
进口
4月 3月 2013年1-4月 2012年4月 2012年1-4月
商品 189.71 184.66 759.82 193.94 775.10
服务 37.99 37.68 150.56 36.96 146.79 (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
0659 GMT * 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570 * 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整 * 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定 * 卖单下移到1.0650 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静