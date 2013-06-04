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货币新闻 | 2013年 6月 4日 星期二 20:44 BJT

表格：美国4月贸易逆差扩大为402.9亿美元，预估为逆差410亿美元

路透6月4日 - 美国商务部周二公布，

* 美国4月贸易逆差为402.9亿美元(预估为逆差410亿美元)

* 美国3月贸易逆差为371.3亿美元，前值为逆差388.3亿美元

以下为商品与服务贸易收支详细数据(经季节调整，单位为10亿美元)：

4月 3月 2013年1-4月 2012年4月 2012年1-4月

贸易收支 -40.29 -37.13 -163.95 -46.63 -189.57

出口 187.40 185.21 746.42 184.27 732.31

进口 227.70 222.34 910.37 230.89 921.89

商品与服务进出口变化比率(经季节调整的百分比)：

4月 3月 2013年/2012年4月

出口 1.2 -1.0 1.7

进口 2.4 -3.7 -1.4

按商品与服务细分的贸易收支(经季节调整，单位为10亿美元)：

4月 3月 2013年1-4月 2012年4月 2012年1-4月

商品 -58.62 -55.40 -237.76 -63.69 -257.29

服务 18.33 18.27 73.81 17.06 67.72

按商品与服务细分的进出口数据(经季节调整，单位为10亿美元)：

出口

4月 3月 2013年1-4月 2012年4月 2012年1-4月

商品 131.09 129.26 522.06 130.25 517.81

服务 56.32 55.95 224.36 54.02 214.51

进口

4月 3月 2013年1-4月 2012年4月 2012年1-4月

商品 189.71 184.66 759.82 193.94 775.10

服务 37.99 37.68 150.56 36.96 146.79 (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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