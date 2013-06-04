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市场报道 | 2013年 6月 4日 星期二 14:53 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元小跌，美元自上日颓势中回升

瑞士下个要公布的宏观经济重要数据是周四的通胀率。路透调查的分析师预期瑞士5月消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.6%。

瑞银(UBS)分析师Reto Huenerwadel在一份报告中称，这段期间里，主要瑞郎交叉汇率由技术性交易主导，市场流动性相当淡。

他表示，强劲的瑞士5月采购经理人指数(PMI)，加上又无通货膨胀压力增加的迹象，令瑞士央行没有改变政策的理由。

0614 GMT，瑞郎兑美元下跌0.2%，报0.9485。

瑞郎兑欧元小跌0.1%，报1.2395。(完)

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