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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 15:04 BJT

东京汇市：美元指数脱离低点，澳洲央行宣布政策不变后澳元走高

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3061    1.3075     -0.11     -1.01    1.3194
 美元/日圆                     100.12     99.51     +0.61    +15.43     86.74
 欧元/日圆                     130.77    130.12     +0.50    +14.25    114.46
 美元/瑞郎                     0.9497    0.9471     +0.27     +3.74    0.9155
 英镑/美元                     1.5305    1.5320     -0.10     -5.82    1.6251
 美元/加元                     1.0305    1.0276     +0.28     +3.87    0.9921
 澳元/美元                     0.9690    0.9771     -0.83     -6.76    1.0393
 新西兰元/美                   0.8020    0.8086     -0.82     -3.18    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     97.030    97.240     -0.22     +7.66    90.130
 新西兰元/日                   80.310    80.460     -0.19    -42.97   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     153.26    152.46     +0.52     +8.83    140.82
 澳元/新西兰                   1.2074    1.2076     -0.02     -3.72    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
            
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 (编译 侯向明; 审校 王兴亚)
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