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货币新闻 | 2013年 6月 4日 星期二 20:42 BJT

表格：加拿大4月贸易逆差扩大至5.67亿加元

路透6月4日 - 加拿大统计局周二公布，加拿大4月贸易逆差跳升至5.67亿加元，远高于3月的300万加元，因进口创纪录高位，且出口小跌。

4月进口为连续第四个月增长，上扬1.2%，由能源产品及汽车带动。来自美国的进口增长1.9%，达到纪录高位262亿加元。

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):

4月 3月(修正值) 变动百分比(%) 3月(前值)

贸易收支 -0.567 -0.003 -- +0.024

出口 40.268 40.338 -0.2 40.470

进口 40.835 40.341 +1.2 40.446

路透调查的分析师平均预估加拿大4月贸易逆差5.5亿加元。(完) (编译 蔡美珍; 审校 李婷仪)
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