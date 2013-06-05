中国数据：5月汇丰服务业PMI盘旋在历史低点，增添二季度经济下行风险

* 服务业PMI创下21个月次低水准

* 新业务和经营预期指数处在历史低点附近

* 制造业复苏乏力拖累服务业发展

* 二季度经济面临更多下行风险

路透北京6月5日 - 汇丰中国5月服务业PMI虽略有上升，但仍创下21个月次低水准，新业务和经营预期指数亦处于历史低点附近。制造业复苏乏力持续令服务业承压，中国二季度经济面临更多下行风险。

汇丰(HSBC)/Markit周三联合公布，中国5月服务业采购经理人指数(PMI)为51.2，较长期平均值低达5个点，创下2011年8月以来次低水准，当时的50.6为自2005年11月有调查记录以来最低位；该指数4月时为51.1。

从分项来看，5月新业务指数环比微幅降至51.4，为有调查记录以来的次低位，历史最低点是2011年8月触及的51.2；经营预期指数亦处在历史低位附近。

“服务业5月在相对较低水平持稳，制造业成长乏力持续令服务业承压，给中国二季度经济带来更多下行风险，”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价道。

他预计，房地产市场改善和中国政府在全国范围推行增值税改革的努力，可能在未来能给服务业构成一些支撑。

前几日出炉的中国5月官方制造业PMI意外反季节上行，但仍处于低位附近；汇丰中国5月制造业PMI终值亦跌至八个月低点 。制造业复苏动力匮乏，加深市场对中国二季度经济成长的疑虑。目前投资者拭目以待定于周末出炉的5月进出口、通胀以及工业和投资等数据，以研判中国成长前景。

Markit提供的新闻稿显示，5月仅有逾14%受访企业月内经营活动扩张，略多于8%企业报告经营活动收缩；约12%受访企业称新业务量增加，逾81%企业新业务没有增减。

此外，为了应对市场竞争压力，企业纷纷降价，导致5月收费价格指数小幅跌至临界值下方，为四个月来首见。月内降价受访企业占比为3%，96%的企业收费价格较上月持平。

展望未来一年的经营活动，有近四分之一的企业预期扩张，主要是因为新项目上马和市况预期改善的缘故；但有略高于21%的企业预期收缩。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合发布的中国5月官方非制造业PMI微幅降至54.3，创八个月最低位。CFLP在新闻稿中指出，未来仍需挖掘新兴服务业市场的增长潜力，拓展服务业发展空间，增强其对扩内需、稳增长的持续推动力。

服务业被视为中国经济未来可持续发展的新引擎。国务院总理李克强上周表示，进一步扩大服务业对外开放，探索建立自由贸易试验区先行先试，把服务业打造成经济社会可持续发展的新引擎。

投资银行--摩根大通中国区全球市场业务主席李晶日前预计，未来5-10年服务业将取代重工业和投资，成为中国经济最重要的增长亮点，电子商务、现代物流、公共服务行业等是其看好的行业。