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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 15:16 BJT

更新版-日本股市：日经劲升逾2%，录得三周来最大单日涨幅

“今天散户投资者返市，”他称，“今天市场漂亮地弹离13,000点...市场真的在反弹，而且有些人确实会逢低承接，这样的情况相当正面。”

日经指数 在震荡交投中收高2.1%，报13,533.76点，之前一度下跌1.5%。该指数周一挫跌3.7%。

一名资深交易员称，未来几天市场可能仍然波动。

野村控股 跳涨7.6%，且以成交额计是主板交投最活跃的个股。上日该股重挫8.4%。大和证券集团 飙升11.9%。

证券类股 表现最出众，上升9.5%，上日大跌9%。但该类股目前仍较5月15日所及四年半高点低近19%。

银行类股 表现亦不俗，上涨6.9%。三井住友金融集团 激升9%。在周二反弹之前，银行板块自5月15日触及四年半高点以来累计下跌23%。

东证股价指数 攀升2.6%，报1,125.47点。成交量触及一周高点51.2亿股。(完)
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