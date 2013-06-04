路透专访：今年将有多款选用英特尔芯片的平板电脑上市，产品市场占有率提高--高管

《汇市简讯》小时云区令欧元/美元汇价承压，下方展开盘整
0659 GMT * 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570 * 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整 * 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定 * 卖单下移到1.0650 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
路透台北6月4日 - 英特尔 正在移动设备芯片市场上发力，扩大自家产品在移动设备市场上的占有率。该公司经理人周一表示，今年预计将有超过30款搭载英特尔芯片的平板电脑上市。
三星电子 周一表示，该公司一新款安卓系统平板电脑将采用英特尔处理器；华硕电脑 亦展示了搭载英特尔芯片的平板电脑与“平板手机”跨界产品。这些都被认为是英特尔所取得的突破性进展。
“我们的客户势头非常不错。目前已经有超过30款平板电脑(使用我们的产品)，涵盖安卓和Windows系统...”英特尔亚太部门总经理兼副总裁Gregory Bryant在周二举行的台北国际电脑展上表示。
数十年以来，英特尔都是个人电脑处理器产业的龙头老大，但其对于智能手机和平板电脑的快速发展却反应迟缓。该市场目前已经由高通 和三星电子等竞争对手控制。
上月稍早，英特尔公布了迄今为止针对Atom移动处理器最为庞大的重整计划，旨在帮助产品推进智能手机和平板电脑市场。
英特尔亦在周二公布了第四代处理器。该处理器用于将笔记本和平板电脑功能二合一设计的产品。英特尔称，这枚处理器可增加50%的电池续航时间，图形能力则可提高两倍。
英特尔在4月表示，该公司当季营收料下滑8%；此外其还削减了2013年资本支出计划，因随着平板电脑和智能手机越发受到欢迎，个人电脑销量下降。(完) (编译 洪曦; 审校 李春喜)
0659 GMT * 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570 * 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整 * 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定 * 卖单下移到1.0650 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静