版本:
中国
市场报道 | 2013年 6月 4日 星期二 15:23 BJT

《汇市简讯》欧元/美元仍有轧空上攻机会，但利差因素料抑制上档

0636GMT

* 大量投机性欧元/美元空头部位，有可能进一步调整

* 中国国家主席习近平与美国总统奥巴马6月6/7日会谈之前，美元/日圆走低，可能令市场上大量美元多头部位承压

* 美国/德国公债利差维持走阔模式，尽管制造业数据差距缩窄

* 利差仍是利用欧元/美元上涨机会逢高减码的主要因素

* 投机性部位呈极端现象，暗示轧仓操作有可能推高近期区间顶端(完) (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐